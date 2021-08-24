Паралимпиада. Белорусы Максим Вашкевич и Станислав Поздеев помещены на 10-дневный карантин

Изначально в составе белорусской спортивной делегации были 20 атлетов, однако уже в японской столице один из них, пловец Максим Вашкевич, а также тренер Станислав Поздеев из-за положительных тестов на COVID помещены на десятидневный карантин.

Тем не менее белорусы выступят в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, дзюдо, парагребле и фехтованию. На церемонии открытия флаг Беларуси пронесет трехкратная паралимпийская чемпионка Людмила Волчек, а капитаном белорусской дружины будет Анна Канюк.