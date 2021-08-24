Паралимпиада. Белорусы Максим Вашкевич и Станислав Поздеев помещены на 10-дневный карантин

24 августа в Токио состоится торжественная церемония открытия летних Паралимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24 августа в Токио состоится торжественная церемония открытия летних Паралимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изначально в составе белорусской спортивной делегации были 20 атлетов, однако уже в японской столице один из них, пловец Максим Вашкевич, а также тренер Станислав Поздеев из-за положительных тестов на COVID помещены на десятидневный карантин.
Тем не менее белорусы выступят в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, дзюдо, парагребле и фехтованию. На церемонии открытия флаг Беларуси пронесет трехкратная паралимпийская чемпионка Людмила Волчек, а капитаном белорусской дружины будет Анна Канюк.
На прошлой Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро белорусские спортсмены завоевали 10 наград (8 золотых и 2 бронзовые), заняв 19-е место в общекомандном медальном зачете.