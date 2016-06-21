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Парад в День Независимости: пешая колонна тренируется с оркестром из 230 человек

21 июня 2016 19:41
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Новости Беларуси. Войска Минского гарнизона завершают подготовку ко Дню Независимости. Последние штрихи в чеканке шага сегодня отрабатывала пешая колонна.

В парадных расчетах - суворовцы, курсанты Военной академии, военнослужащие различных войсковых соединений. Аккомпанирует сводный оркестр из 230 человек.

Завершит праздник 3-его июля зрелищный фейерверк, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Григорий Копылов, военнослужащий 103-ей гвардейской отдельной мобильной бригады Вооружённых Сил Республики Беларусь:
Для меня это – дань уважения нашим предкам. Мой дед воевал, поэтому для меня это – ответственное мероприятие, очень стараемся

Сергей Потапенко, заместитель министра обороны Республики Беларусь:
Осталось две тренировки ещё генеральные и тренировка воздушного эшелона. После этого парадный расчёт завершает, в целом, подготовку к этому ответственному мероприятию и оцениваю, что личный состав  подготовлен на достаточно высоком уровне

# общество # Сергей Потапенко # Парад в Минске 9 мая 2016

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