Парад в День Независимости: пешая колонна тренируется с оркестром из 230 человек

Новости Беларуси. Войска Минского гарнизона завершают подготовку ко Дню Независимости. Последние штрихи в чеканке шага сегодня отрабатывала пешая колонна.

В парадных расчетах - суворовцы, курсанты Военной академии, военнослужащие различных войсковых соединений. Аккомпанирует сводный оркестр из 230 человек.

Завершит праздник 3-его июля зрелищный фейерверк, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Григорий Копылов, военнослужащий 103-ей гвардейской отдельной мобильной бригады Вооружённых Сил Республики Беларусь:

Для меня это – дань уважения нашим предкам. Мой дед воевал, поэтому для меня это – ответственное мероприятие, очень стараемся

Сергей Потапенко, заместитель министра обороны Республики Беларусь:

Осталось две тренировки ещё генеральные и тренировка воздушного эшелона. После этого парадный расчёт завершает, в целом, подготовку к этому ответственному мероприятию и оцениваю, что личный состав подготовлен на достаточно высоком уровне