Парад невест состоялся в Минске 21 июля

Новости Беларуси. Роковые красотки, восточные царицы и отчаянные домохозяйки. Парад невест проходит в эти минуты в Минске. Подвенечные платья надели 36 девушек. Они разделились на 6 команд, представляя, таким образом, все регионы Беларуси.

Основное шоу проходит в столичном парке Горького, однако сперва праздничный кортеж прокатился по проспекту Независимости.

Почти месяц ожидания, но до ЗАГСа они так и не доедут. Впрочем, этих невест такой новостью не огорчить: ведь некоторые из них уже замужем, а кто-то только на пути к серьезному шагу. Разный семейный статус не помешал девушкам стать участницами одного из самых ярких проектов лета.

Алеся Кокошникова, организатор Всебелорусского Парада невест:

Невеста должна быть невероятно красивой, это самое главное. Она должна быть чистой, нести счастье, радость, улыбаться, привлекать к себе внимание. Невеста – это не просто образ, это состояние души.

Парад невест Минск принимает в шестой раз. Такое же количество и команд: по одной от каждой области. Девушки не просто надели подвенечные платья, а примерили самые неожиданные образы новобрачной.

Так, невесты из Гомеля заглянули в будущее, а минчанки, напротив, черпали вдохновение в винтажном Чикаго.

Программа праздника выдержана в традиционном для свадьбы стиле: после фотосессии новобрачные в кортеже из хамера, кабриолетов и лимузина отправились по памятным местам.

Такого количества барышень в белом в столичном Парке Горького давно не видели. На этом сюрпризы не закончились. Невесты привезли творческие визитки: у каждой команды всего 120 секунд на демонстрацию талантов. Поддерживали девушек не только зрители, но и команда звездных женихов.

К слову, такая опора – ноу-хау нынешнего парада. Впервые прозвучал и гимн невест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Кедрик, участница Всебелорусского Парада невест:

Отличное настроение, в образе невесты, конечно же, в первый раз. Подготовка у нас была очень серьезная, все девочки очень волнуются.

Ирина Брель, участница Всебелорусского Парада невест:

Главное – это семья. Оно нас наполняет, мы живем этим. Это дает стимул развиваться и творить.