Новости по тегу #Парад невест

Почти полсотни девушек в подвенечных платьях собрались в парке Горько. Необычный парад проходит в Беларуси в 4-й раз.
Заслужить право участия в шествии можно было по результатам кастинга. Свои заявки подали 1352 девушки. На личный кастинг пригласили лишь 100 представительниц прекрасного пола, из которых жюри выбрало 42 счастливиц. Остальных участниц выбрали организаторы мероприятия, сообщает БелТА.
Десятки женщин в свадебных платьях вышли на улицы Минска.
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