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Супруги из глубинки поженились через 3 месяца со знакомства и стали многодетными родителями. Побывали в гостях у большой семьи

26 октября 2023 18:43
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В семье Брагинец четверо детей – два мальчика и две девочки. В программе «Центральный регион» на СТВ рассказываем, как супруги из глубинки познакомились в шумной столице и почему они всегда хотели большую семью.

Супруги из глубинки поженились через 3 месяца со знакомства и стали многодетными родителями. Побывали в гостях у большой семьи-1

Анастасия Брагинец:
Для всех было очень удивительно, что так произошло – в таком огромном городе мы смогли найти друг друга. Пообщались мы три месяца. Через три месяца произошло предложение, и мы решили пожениться.

Шесть лет супруги прожили в Минске, но каждые выходные приезжали на малую родину, в Сорочи.

Супруги из глубинки поженились через 3 месяца со знакомства и стали многодетными родителями. Побывали в гостях у большой семьи-4

Анастасия Брагинец:
Ему было очень страшно сюда переезжать.

Во главе семейства – Илья Брагинец. Молодой мужчина помогает жене во всем. Решает финансовые вопросы и житейские.

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Супруги из глубинки поженились через 3 месяца со знакомства и стали многодетными родителями. Побывали в гостях у большой семьи-7

Илья поступил в Минский автомеханический колледж, но сразу понял – не его. Без диплома в Любань возвращаться не отважился. Но нашел выход – пошел на стройку. Сейчас Илья собственноручно может построить любой дом с нуля.

Супруги из глубинки поженились через 3 месяца со знакомства и стали многодетными родителями. Побывали в гостях у большой семьи-10

Сейчас у Ильи особый объект – все силы вкладывает в обустройство собственного гнездышка.

Подробности в видео.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Влада Родовская # Фотофакт

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