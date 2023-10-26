Супруги из глубинки поженились через 3 месяца со знакомства и стали многодетными родителями. Побывали в гостях у большой семьи

В семье Брагинец четверо детей – два мальчика и две девочки. В программе «Центральный регион» на СТВ рассказываем, как супруги из глубинки познакомились в шумной столице и почему они всегда хотели большую семью.
В семье Брагинец четверо детей – два мальчика и две девочки. В программе «Центральный регион» на СТВ рассказываем, как супруги из глубинки познакомились в шумной столице и почему они всегда хотели большую семью.
Анастасия Брагинец:
Для всех было очень удивительно, что так произошло – в таком огромном городе мы смогли найти друг друга. Пообщались мы три месяца. Через три месяца произошло предложение, и мы решили пожениться.
Шесть лет супруги прожили в Минске, но каждые выходные приезжали на малую родину, в Сорочи.
Анастасия Брагинец:
Ему было очень страшно сюда переезжать.
Во главе семейства – Илья Брагинец. Молодой мужчина помогает жене во всем. Решает финансовые вопросы и житейские.
«Мне очень повезло с мужем». Белорусы рассказали, как живут 18 лет в браке и воспитывают 5 детей – читайте далее.
Илья поступил в Минский автомеханический колледж, но сразу понял – не его. Без диплома в Любань возвращаться не отважился. Но нашел выход – пошел на стройку. Сейчас Илья собственноручно может построить любой дом с нуля.
Сейчас у Ильи особый объект – все силы вкладывает в обустройство собственного гнездышка.
Подробности в видео.