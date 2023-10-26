Супруги из глубинки поженились через 3 месяца со знакомства и стали многодетными родителями. Побывали в гостях у большой семьи

В семье Брагинец четверо детей – два мальчика и две девочки. В программе « Центральный регион » на СТВ рассказываем, как супруги из глубинки познакомились в шумной столице и почему они всегда хотели большую семью.

Анастасия Брагинец:

Для всех было очень удивительно, что так произошло – в таком огромном городе мы смогли найти друг друга. Пообщались мы три месяца. Через три месяца произошло предложение, и мы решили пожениться.

Шесть лет супруги прожили в Минске, но каждые выходные приезжали на малую родину, в Сорочи.