«Папа, ты мой герой». Как сотрудники МЧС отмечают День спасателя?

Новости Беларуси. 19 января в Беларуси отмечают День спасателя. Профессия входит в список самых опасных в мире, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только в Минской области в 2022 году было спасено около 250 человек и ликвидировано более полутора тысяч пожаров.

Большая спецтехника и отличительная форма. В пожарную часть Антон Давыдчик попал на экскурсию еще школьником. Мальчика настолько впечатлило все, что мечта стать настоящим спасателем переросла в профессию. Парень шел к своей цели упорно. И вот уже 15 лет на службе.

Антон Давыдчик, начальник дежурной смены Узденской пожарной аварийно-спасательной части:

Ситуации у нас внештатные. ДТП – иногда человека надо деблокировать, помочь ему. Приятно, когда люди к тебе подходят, говорят: спасибо, ребята, за проделанную работу. Потому что пожар – это всегда беда. Отдаешь себя полностью, чтобы помочь человеку. Когда мы вышли, мой ребенок старший подбежал ко мне. Видит, что я черный весь. Обнял, говорит: папа, ты мой герой, спасибо тебе.

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