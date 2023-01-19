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«Папа, ты мой герой». Как сотрудники МЧС отмечают День спасателя?

19 января 2023 13:34
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Новости Беларуси. 19 января в Беларуси отмечают День спасателя. Профессия входит в список самых опасных в мире, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только в Минской области в 2022 году было спасено около 250 человек и ликвидировано более полутора тысяч пожаров.

О профессионалах своего дела в сюжете Дарьи Седун.

«Папа, ты мой герой». Как сотрудники МЧС отмечают День спасателя?-1

Большая спецтехника и отличительная форма. В пожарную часть Антон Давыдчик попал на экскурсию еще школьником. Мальчика настолько впечатлило все, что мечта стать настоящим спасателем переросла в профессию. Парень шел к своей цели упорно. И вот уже 15 лет на службе.

«Папа, ты мой герой». Как сотрудники МЧС отмечают День спасателя?-4

Антон Давыдчик, начальник дежурной смены Узденской пожарной аварийно-спасательной части:
Ситуации у нас внештатные. ДТП – иногда человека надо деблокировать, помочь ему. Приятно, когда люди к тебе подходят, говорят: спасибо, ребята, за проделанную работу. Потому что пожар – это всегда беда. Отдаешь себя полностью, чтобы помочь человеку. Когда мы вышли, мой ребенок старший подбежал ко мне. Видит, что я черный весь. Обнял, говорит: папа, ты мой герой, спасибо тебе.

Подробности в видеоматериале.

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# МЧС Беларуси # общество # Дарья Седун # Антон Давыдчик # Дмитрий Титко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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