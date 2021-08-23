Папа Римский Франциск может отречься от престола

Новости Ватикана. 23 августа итальянские СМИ распространили информацию о том, что Папа Римский может отречься от престола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной такого решения может стать состояние здоровья понтифика, которому в декабре исполнится 85 лет. В Ватикане говорят о новом конклаве, и, согласно этим сообщением, папа Франциск решил уйти. У него уже были проблемы со здоровьем. В начале 2021 года из-за недомогания он даже был вынужден отменить несколько важных мероприятий.