Новости Беларуси. Памятнику архитектуры с 300-летней историей в Брестской области не могут найти применение. Бывшая усыпальница в деревне Рясно — объект специфический, и интереса для инвесторов не представляет. Сегодня Кальвинийский костел, который мог бы стать любопытным туристическим объектом, просто заколочен.

Мусорная свалка, куры и хозяйственные постройки, практически вплотную прилегающие к фундаменту. Памятник архитектуры 18 века, фамильную усыпальницу Грабовских практически поглотил сельский пейзаж.

Такая удручающая картина здесь была не всегда. Среди местных жителей все еще можно встретить тех, чьи предки были очевидцами лучших временем костела. Построенное представителями знатного рода Грабовских - это здание, несколько веков служило фамильной усыпальницей.

Светлана Чижик:

Я знаю, мы в детстве лазали. То видно, молодая девушка в синем бархатном платье. Гроб был разбит, цинковый, а сверху деревянный. И коса - до земли. А потом всех перекопали.

Что стало с захоронениями, доподлинно неизвестно. Но в советские времена удобное большое здание переоборудовали под склад. Именно это и спасло костел от разрушения: крышу перестелили, укрепили балки перекрытия. Вот только от первоначального архитектурного комплекса и интерьера сохранились лишь три мемориальные таблички.

Раиса Борута:

Был каменный забор. Был колокол. Когда строили Брестскую крепость, эти камни вывезли. Считалось, что везли из дальних деревень, а везли отсюда.

В 2011 Кальвинийский костел в очередной раз за свою историю поменял хозяина. С новым собственником объекта было заключено охранное обязательство — документ, который обязывает хозяина сохранять историко-культурную ценность. С юридической точки зрения буква закона соблюдена, но для предприятия подобное здание — ненужный балласт.

Нина Карпук, инженер по охране труда ОАО «Беловежский»:

Выделять денежные средства на реставрацию памятников архитектуры в хозяйстве не представляется возможным. Единственное, что мы можем сделать, это содержать территорию в надлежащем порядке. Сейчас мы будем стараться наводить порядок и поддерживать по мере наших сил.

Навести порядок на прилегающей территории и огородить ее: на сегодняшний момент — это все, что можно сделать для сохранения этого памятника архитектуры, уверены специалисты отдела культуры. Средств на реконструкцию нет, а продать его с аукциона вряд ли удастся.

Ирина Резничук, методист по охране историко-культурного наследия отдела культуры Каменецкого райспокома:

Так как это здание культовое, для инвесторов оно не привлекательное. Поэтому его дальнейшее использование под вопросом.

В истории этого сооружения вообще вопросов гораздо больше, чем ответов: полноценного исследования историко-культурной ценности до сих пор не проводилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.