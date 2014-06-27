Памятник Великому князю Литовскому Ольгерду открыт в Витебске в честь 1040-летия города

Новости Беларуси. Витебск отмечает свой 1040 День рождения. Уже не первый год он носит статус культурной столицы Беларуси. Праздничная программа, которая охватит и ближайший уик-энд, развернется во всех уголках города.

В северную столицу Беларуси спустя почти 7 веков вернулся князь Кревский и Витебский, Великий князь Литовский Ольгерд. В виде величественного монумента. Это будет первая в областном центре конная скульптура.

27 июня памятник торжественно открыли по случаю юбилея города.

Сергей Бондаренко, скульптор:

Нет достоверных источников, как он выглядел. Это именно мое представление на основе, наверное, моего опыта жизненного, художественного. Я считаю, что сокол – это посыл прошлого нам сегодняшним и в будущее. Я считаю, что некоторое напоминание о самосознании, что нам пора уже осознать свое место в жизни, истории. Я считаю, что Ольгерд как-то должен подсказывать это.