Памятник корове появится возле Комаровского рынка в Минске

Новости Беларуси. А следующий сюжет о победителе конкурса на лучший памятник корове. По мнению жюри, в который вошли известные скульпторы и архитекторы, самый удачный эскиз предоставил Николай Бойрачный. Его работу планируют установить около Комаровского рынка. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ встретилась с автором и одна из первых увидела будущий памятник домашнему животному.

Элеонора Лутович, СТВ:

Вот уже 15 лет возле Комаровского рынка стоит Дама с собачкой. Здесь же продает семечки Торговка, на мгновенье остановилась лошадь. Замер в ожидании интересного кадра и фотограф. Городские скульптуры полюбились как жителям, так и гостям столицы. С ними фотографируются, показывают детям, просят исполнить самые заветные желание. Не исключено, что в скором будущем эту компанию, застывшую в бронзе, дополнит еще один персонаж.

Николай Бойрачный, скульптор:

Я был маленьким, когда меня возили к тетке в деревню. И там была корова по имени Лыска, потому что у нее была звездочка на лбу. Она была коричневая, красивая, добрая, глаза фиолетовые. Там первый раз увидел, как корова на тебя смотрит.

Этот взгляд полный печали, доброты и смирения художник постарался передать в своем произведении. Поэтому и корову слепил, как говорит автор, самую настоящую.

Этому макету до произведения искусства, конечно, еще далеко. За плечами у победителя конкурса на лучший эскиз только первый этап предстоящей работы. Последнее слово на пути превращения пластилиновой коровы в бронзовую скульптуру будет за республиканским художественно-экспертным советом.

Николай Бойрачный, скульптор:

Все равно люди будут фотографироваться. Я сразу предусмотрел лавочку. Не знаю, что совет скажет, я себе предполагал, что здесь засеют травой.

Памятник планируется установить в настоящую величину среднестатистической белорусской коровы. Точная дата, когда скульптура предстанет во всей своей красе на всеобщее обозрение, пока не называется. Но то, что очередная застывшая в бронзе фигура будет пользоваться спросом, сомневаться не приходится.