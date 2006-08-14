Памятная дата

30 августа исполнится 65 лет первому северному конвою, который вошел в историю под кодовым названием "Дервиш". Тогда кораблями союзников в Архангельск был доставлен первый военный груз для Советского Союза.

Своего Военно-морского и подводного флота у Беларуси нет, зато есть около 150 тысяч военных моряков, которые проживают на территории страны и объединены в Белорусский союз военных моряков. В советские времена половина моряков Балтийского флота были белорусы.



По мнению заместителя председателя Белорусского союза военных моряков Евгения Денисенко, основная задача союза - патриотическое воспитание молодежи. Необходимо консолидировать тех, кто служил на Флоте, а теперь живет в республике. Главное - помочь своим богатым опытом сделать Беларусь морской державой. Ведь история знает немало примеров, когда страны, не имевшие прямого выхода к морю, создавали не только торговый, но и Военно-морской флот. А уж в квалифицированных специалистах недостатка нет.

Беларусь и Военно-Морской Флот не потеряли контактов. Администрация и предприятия Ленинского района Минска подружились с моряками Североморска и моряками ракетного крейсера "Адмирал Устинов" Северного Флота России. Начальник отдела по идеологической работе администрации Ленинского района столицы Александр Хрущев сообщил, что военные моряки Северного флота традиционно приезжают на все праздники, организованные Белорусским союзом военных моряков. А на днях белорусские моряки получили приглашение принять участие в поднятии Военно-морского флага на крейсере "Маршал Устинов".