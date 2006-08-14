"Гулять, так гулять!.. "

Нацбанк Беларуси завтра вводит в обращение памятные монеты "Вяселле" новой серии "Сямейныя традыцы_ славян". На лицевой стороне монет - рельефное изображение герба; двух птиц, сидящих на ветках дерева жизни и трилистника - символов счастья и семейного благополучия. На оборотной стороне - каравай с обручальными кольцами в обрамлении венка невесты на фоне медовых сот и рушника. Часть тиража серебряных монет упакована в специальную подарочную упаковку в форме сердца. А для тех, кто отмечает серебряный или золотой юбилей совместной жизни, Нацбанк планирует выпустить памятные монеты в специальном упаковочном кольце из серебра.