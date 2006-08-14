До начала нового учебного года остались считанные дни...

Каждая школа за лето старается помолодеть. Серые стены коридоров превращаются в произведения искусства, а холлы - в настоящие картинные галереи.

:Гродненские школы уже не первый месяц готовятся к новому учебному году. Проведённая специальными комиссиями проверка показала, что 1 сентября учеников примут все средние учебные заведения областного центра. До нового учебного года - две недели, а гродненская 5-я гимназия уже готова распахнуть двери школьникам. Подготовку помещений к началу занятий начали еще в прошлом году. Поэтому уже в июле общими усилиями учителей, родителей и самих детей все классы были приведены в порядок. В 34-й школе построили бассейн, а на прилегающей к школе территории оборудовали специальную детскую площадку, на которой смогут отдохнуть самые маленькие ученики.

1 сентября на линейке в одной из столичных школ будет лично присутствовать мэр Минска Михаил Павлов. Заявить о своей готовности к новому учебному сезону учреждения образования должны до 15 августа. По предварительной информации, пока только половина школ Минска может не "краснея" встретить мэра города. Ситуация должна измениться, когда большая часть учебных заведений получит паспорта готовности. Пока же правоохранительные органы призывают чиновников системы образования позаботиться о досуге детей, особенно "трудных" подростков.

