Ожидаем подъема заболеваемости, но не бьем тревоги. Минздрав не прогнозирует вспышку гриппа в Беларуси

Во многом такая картина сложилась благодаря успешной кампании по вакцинации. В этом сезоне прививки против гриппа сделали более 3,5 миллионов белорусов – это более 40 % населения.

Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Уровень заболеваемости за прошлую неделю у нас ниже на 45 %, чем за такой же период прошлого года. И, что нехарактерно, у нас практически не выявляются вирусы гриппа. Поэтому мы говорим о том, что в нашей стране ситуация на сегодня очень спокойная. Конечно, мы ожидаем подъема заболеваемости, но вместе с тем не бьем никакой тревоги. Мы ожидаем обычный сезон, ничем не отличающийся от прошлого года.

Между тем, специалисты констатируют, что эпидсезон в 2018 году несколько сдвинулся. Если ранее подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом приходился на конец января – начало февраля, то сейчас он прогнозируется лишь к середине последнего месяца зимы.