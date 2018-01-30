«Необходимо соблюсти всего два условия». Как начать собственный бизнес без регистрации ИП

С осени 2017 года расширен список видов деятельности, для которых не нужно открывать ИП. Количество людей, воспользовавшись этой возможностью, активно растет.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный государственный налоговый инспектор налогообложения физических лиц Инспекции Министерства по налогам и сборам РБ по городу Минску – Виктория Дакуко.

Где можно узнать какую-либо информацию? С чего начинать человеку, который захотел чем-либо заниматься, особенно по вопросу осуществления деятельности без регистрации ИП?

Виктория Дакуко, главный государственный налоговый инспектор налогообложения физических лиц Инспекции Министерства по налогам и сборам РБ по городу Минску:

Самый простой способ – гражданин может обратиться в контакт-центр Министерства по налогам и сборам РБ по единому номеру – 189. Физические лица и индивидуальные предприниматели получают там консультацию. Непосредственно, обратившись в районную налоговую инспекцию, на месте предоставят квалифицированную консультацию.

Какие виды деятельности не требуют оформления ИП?

Виктория Дакуко:

Вид деятельности, который не требует регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, изначально оговорен в статье 295 Налогового кодекса РБ. Указом Главы нашего государства №337 от 19 сентября 2017 года этот перечень видов деятельности существенно расширен. С целью активизации деловой активности населения, создания хороших условий для занятости граждан. К новым, например, видам деятельности можно отнести такие, как разработка веб-сайтов, установка и наладка компьютеров, ПО, оказание парикмахерских услуг, косметических услуг, услуг маникюра и педикюра, предоставление в найм жилищных помещений на краткосрочной основе, производство одежды и т.д.