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«Необходимо соблюсти всего два условия». Как начать собственный бизнес без регистрации ИП

30 января 2018 09:06
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С осени 2017 года расширен список видов деятельности, для которых не нужно открывать ИП. Количество людей, воспользовавшись этой возможностью, активно растет.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный государственный налоговый инспектор налогообложения физических лиц Инспекции Министерства по налогам и сборам РБ по городу Минску – Виктория Дакуко.

Где можно узнать какую-либо информацию? С чего начинать человеку, который захотел чем-либо заниматься, особенно по вопросу осуществления деятельности без регистрации ИП?

Виктория Дакуко, главный государственный налоговый инспектор налогообложения физических лиц Инспекции Министерства по налогам и сборам РБ по городу Минску:
Самый простой способ – гражданин может обратиться в контакт-центр Министерства по налогам и сборам РБ по единому номеру – 189. Физические лица и индивидуальные предприниматели получают там консультацию. Непосредственно, обратившись в районную налоговую инспекцию, на месте предоставят квалифицированную консультацию.

Какие виды деятельности не требуют оформления ИП?

Виктория Дакуко:
Вид деятельности, который не требует регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, изначально оговорен в статье 295 Налогового кодекса РБ. Указом Главы нашего государства №337 от 19 сентября 2017 года этот перечень видов деятельности существенно расширен. С целью активизации деловой активности населения, создания хороших условий для занятости граждан. К новым, например, видам деятельности можно отнести такие, как разработка веб-сайтов, установка и наладка компьютеров, ПО, оказание парикмахерских услуг, косметических услуг, услуг маникюра и педикюра, предоставление в найм жилищных помещений на краткосрочной основе, производство одежды и т.д.

«Необходимо соблюсти всего два условия». Как начать собственный бизнес без регистрации ИП-1

С чего начать, чтобы это все было легально?

Виктория Дакуко:
В данном случае необходимо соблюсти всего два условия. В налоговый орган по месту регистрации физическое лицо подает уведомление, инспектор рассчитывает сумму налога, уплачивается налог, пожалуйста, приступайте к деятельности.

Форма уведомления есть на сайте?

Виктория Дакуко:
Формы установленной нет в данном случае. Уведомление подается в письменном виде. И здесь суть в том, чтобы в нем содержалась три момента: вид деятельности, который вы планируете осуществлять, период и место осуществления деятельности.

Как вести себя с клиентом в случае конфликтной ситуации? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# общество # Налоги # Фотофакт # Виктория Дакуко

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