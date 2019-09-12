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«Ответственная работа, высокая мыслительная деятельность». Следственному комитету Беларуси 8 лет

12 сентября 2019 20:01
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Новости Беларуси. Следственному комитету Беларуси 8 лет. Дата небольшая, но не для тех, кто стоял у истоков его создания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время здесь появились первые семейные династии. Одна из таких – Виталий и Давид Мирошниченко. Старший работает в центральном аппарате, младший только примерил на себя лейтенантские погоны.

О нелегкой службе во благо общества репортаж Евгения Поболовца.

«Ответственная работа, высокая мыслительная деятельность». Следственному комитету Беларуси 8 лет-1

Виталий Мирошниченко, начальник управления организации процессуального контроля ЦК Следственного комитета Беларуси:
Мне тогда было около 8 лет. Жил в деревне, и у одного дедушки украли велосипед. Возглавив, условно, следственно-оперативную группу, мы провели внутреннее расследование и выявили, кто это сделал. И вернули дедушке велосипед.

«Ответственная работа, высокая мыслительная деятельность». Следственному комитету Беларуси 8 лет-4

Так в детстве и начиналась карьера следователя Виталия Мирошниченко. Первое профессиональное дело было спустя 12 лет, но сразу – двойное убийство. Раскрыли за сутки. Сначала Виталий работал в Смолевичах, затем в Жодино.

«Ответственная работа, высокая мыслительная деятельность». Следственному комитету Беларуси 8 лет-7

«Ответственная работа, высокая мыслительная деятельность». Следственному комитету Беларуси 8 лет-9

Именно там и сделали это фото – на нем старшему сыну Давиду два годика. Соседство детского садика и прокуратуры сказалось: старший сын сегодня тоже работает следователем.

«Ответственная работа, высокая мыслительная деятельность». Следственному комитету Беларуси 8 лет-12

Давид Мирошниченко, следователь Минского районного отдела Следственного комитета Беларуси:
Практически каждый день заходил на работу, потому что мне на самом деле было очень интересно, чем он занимается. Постоянно задавал различные вопросы по его работе, интересовался.

«Ответственная работа, высокая мыслительная деятельность». Следственному комитету Беларуси 8 лет-15

Сейчас Давиду 20 лет. Он только закончил академию, но уже познал все трудности профессии – иногда работаешь допоздна, а то и вовсе без выходных. Но он все это видел на примере отца, понимал трудности и осознанно сделал свой выбор.

«Ответственная работа, высокая мыслительная деятельность». Следственному комитету Беларуси 8 лет-18

Давид Мирошниченко:
Он для меня был авторитетом. Мне хотелось быть как он и лучше, чем он. Видел, как отец работает, и особо картинка не поменялась.

«Ответственная работа, высокая мыслительная деятельность». Следственному комитету Беларуси 8 лет-21

Оба следователя Мирошниченко помнят, как работали раньше – бывало, одна пишущая машинка, блокнот, ручка. И все. Сегодня в помощь и передвижная криминалистическая лаборатория, и различные базы данных.

«Ответственная работа, высокая мыслительная деятельность». Следственному комитету Беларуси 8 лет-24

Виталий Мирошниченко:
База дактилоскопирования очень расширена, то есть на учет поставлено много лиц отдактилоскопированных. Потом, геном – это геномные экспертизы проводятся. Ведется база учета, уже исчисляются в тысячах те, кто находится в этой базе.

«Ответственная работа, высокая мыслительная деятельность». Следственному комитету Беларуси 8 лет-27

Давид Мирошниченко:
Очень интересная работа – доказать, что человек виновен или не виновен. Ответственная работа, высокая мыслительная деятельность. Мне она нравится очень.

«Ответственная работа, высокая мыслительная деятельность». Следственному комитету Беларуси 8 лет-30

В семье Мирошниченко четверо сыновей. Кто знает – возможно, из трех младших кто-то тоже станет следователем. Хотя отец признается, что не будет против, если дети найдут себя в другой профессии. Главное, чтобы работалось в удовольствие.

«Ответственная работа, высокая мыслительная деятельность». Следственному комитету Беларуси 8 лет-33

# Следственный комитет Беларуси # общество # Виталий Мирошниченко # Давид Мирошниченко # Фотофакт

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