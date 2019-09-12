«Ответственная работа, высокая мыслительная деятельность». Следственному комитету Беларуси 8 лет

Новости Беларуси. Следственному комитету Беларуси 8 лет. Дата небольшая, но не для тех, кто стоял у истоков его создания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время здесь появились первые семейные династии. Одна из таких – Виталий и Давид Мирошниченко. Старший работает в центральном аппарате, младший только примерил на себя лейтенантские погоны. О нелегкой службе во благо общества репортаж Евгения Поболовца.

Виталий Мирошниченко, начальник управления организации процессуального контроля ЦК Следственного комитета Беларуси:

Мне тогда было около 8 лет. Жил в деревне, и у одного дедушки украли велосипед. Возглавив, условно, следственно-оперативную группу, мы провели внутреннее расследование и выявили, кто это сделал. И вернули дедушке велосипед.

Так в детстве и начиналась карьера следователя Виталия Мирошниченко. Первое профессиональное дело было спустя 12 лет, но сразу – двойное убийство. Раскрыли за сутки. Сначала Виталий работал в Смолевичах, затем в Жодино.

Именно там и сделали это фото – на нем старшему сыну Давиду два годика. Соседство детского садика и прокуратуры сказалось: старший сын сегодня тоже работает следователем.

Давид Мирошниченко, следователь Минского районного отдела Следственного комитета Беларуси:

Практически каждый день заходил на работу, потому что мне на самом деле было очень интересно, чем он занимается. Постоянно задавал различные вопросы по его работе, интересовался.

Сейчас Давиду 20 лет. Он только закончил академию, но уже познал все трудности профессии – иногда работаешь допоздна, а то и вовсе без выходных. Но он все это видел на примере отца, понимал трудности и осознанно сделал свой выбор.

Давид Мирошниченко:

Он для меня был авторитетом. Мне хотелось быть как он и лучше, чем он. Видел, как отец работает, и особо картинка не поменялась.

Оба следователя Мирошниченко помнят, как работали раньше – бывало, одна пишущая машинка, блокнот, ручка. И все. Сегодня в помощь и передвижная криминалистическая лаборатория, и различные базы данных.

Виталий Мирошниченко:

База дактилоскопирования очень расширена, то есть на учет поставлено много лиц отдактилоскопированных. Потом, геном – это геномные экспертизы проводятся. Ведется база учета, уже исчисляются в тысячах те, кто находится в этой базе.

Давид Мирошниченко:

Очень интересная работа – доказать, что человек виновен или не виновен. Ответственная работа, высокая мыслительная деятельность. Мне она нравится очень.