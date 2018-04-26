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Отряды БРСМ подключились к борьбе с нелегальной торговлей в переходах минского метро

26 апреля 2018 19:28
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Новости Беларуси. Ребята с сотрудниками милиции дважды в неделю дежурят в переходах трех станций метро: Каменная Горка, Пушкинская и площадь Якуба Коласа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отряды БРСМ подключились к борьбе с нелегальной торговлей в переходах минского метро-1

Отряды уже провели почти 300 рейдов. Сумма штрафов превысила 50 тысяч рублей. Нашей съёмочной группой нелегалов обнаружено не было. Совместная работа молодёжи и милиции даёт результат.

Отряды БРСМ подключились к борьбе с нелегальной торговлей в переходах минского метро-4

Кирилл Жирун, активист ОО «БРСМ»:
Закон и порядок – это главное, что есть. Обязанность каждого гражданина – следить за тем, чтобы никто не нарушал.

Отряды БРСМ подключились к борьбе с нелегальной торговлей в переходах минского метро-7


Владислав Барейша, активист ОО «БРСМ»:
Я всегда считал, что это неправильно, когда люди незаконно торгуют.

# общество # Фотофакт # БРСМ

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