Отряды БРСМ подключились к борьбе с нелегальной торговлей в переходах минского метро

Новости Беларуси. Ребята с сотрудниками милиции дважды в неделю дежурят в переходах трех станций метро: Каменная Горка, Пушкинская и площадь Якуба Коласа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отряды уже провели почти 300 рейдов. Сумма штрафов превысила 50 тысяч рублей. Нашей съёмочной группой нелегалов обнаружено не было. Совместная работа молодёжи и милиции даёт результат.

Кирилл Жирун, активист ОО «БРСМ»:

Закон и порядок – это главное, что есть. Обязанность каждого гражданина – следить за тем, чтобы никто не нарушал.