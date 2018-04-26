Отряды БРСМ подключились к борьбе с нелегальной торговлей в переходах минского метро

Новости Беларуси. Ребята с сотрудниками милиции дважды в неделю дежурят в переходах трех станций метро: Каменная Горка, Пушкинская и площадь Якуба Коласа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Ребята с сотрудниками милиции дважды в неделю дежурят в переходах трех станций метро: Каменная Горка, Пушкинская и площадь Якуба Коласа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Отряды уже провели почти 300 рейдов. Сумма штрафов превысила 50 тысяч рублей. Нашей съёмочной группой нелегалов обнаружено не было. Совместная работа молодёжи и милиции даёт результат.
Кирилл Жирун, активист ОО «БРСМ»:
Закон и порядок – это главное, что есть. Обязанность каждого гражданина – следить за тем, чтобы никто не нарушал.
Владислав Барейша, активист ОО «БРСМ»:
Я всегда считал, что это неправильно, когда люди незаконно торгуют.