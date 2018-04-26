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Добавить ярких красок: в Минске начали высаживать летние цветы

26 апреля 2018 19:24
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Новости Беларуси. Первые на очереди – виолы. Ими украсили основные проспекты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Добавить ярких красок: в Минске начали высаживать летние цветы-1

В мае высадят теплолюбивые цветы. Пока для их появления на клумбах холодно. Всего же в 2018 году высадят почти два миллиона летних цветов.

Добавить ярких красок: в Минске начали высаживать летние цветы-4

Валерия Клюева, мастер управления «Центр» УП «Минскзеленстрой»:
Мы подготавливаем город к празднику – к 1 Мая. Высаживаем цветники на важных объектах. Сегодня мы высаживаем цветник на площади Свободы, он называется «Часы»

Добавить ярких красок: в Минске начали высаживать летние цветы-7

Анна Дубовик:
Я замечаю, что цветы садят в центре. Чтобы гостям и жителям нравилось, добавляют яркие краски в эту суровую весну.

# общество # Растения и цветы # Фотофакт # Валерия Клюева

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