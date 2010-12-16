Отреставрированный Мирский замок ждет туристов

Президент Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область посещает замковый комплекс в городском поселке Мир. Главе государства доложили о выполнении его поручений по завершению реставрации замка. Исторический комплекс 15 декабря открылся для посетителей. На церемонию приглашено множество почетных гостей. Этого момента ждали с особым трепетом. Визитная карточка Беларуси – Мирский замок – предстал во всей своей красе.

Участие в мероприятии принимает и глава государства. Президент всегда подчеркивал важность сохранения исторического наследия Беларуси и возможности развития туристического потенциала. В частности, сегодня речь шла о дальнейшем развитии инфраструктуры вокруг Мирского замка.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Предполагаю, что творческая интеллигенция земли под собой не чувствует. Надо понимать, что это нам стоило огромных денег. Поэтому туристы, которых много и которые хотят здесь остановиться,– это окупаемость. Тогда будем строить. Но если мы гостиницы построим и будем вокруг пустых ходить, то это тоже неправильно. Надо абсолютно точно выверить, что тут надо создавать.

Президент посетил и город мастеров. Здесь гостей встречали рыцари, местные умельцы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Напомним, замку уже 500 лет. Хозяев у достопримечательности было много, но в начале XX века во время войн комплекс сильно пострадал. Оставлять его в таком виде было нельзя. Все-таки считается, что центр Европы находится именно здесь.

Последние 27 лет здесь велись реставрационные работы. Наиболее активно они начали проводиться с 2006 года. Конечно, архитекторы постарались воссоздать исторический облик замка. Для этого проведена колоссальная работа. Восстанавливали даже детали. Замок включает в себя пять башен.

К слову, замок занесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.