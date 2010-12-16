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За два дня участие в выборах Президента Беларуси приняли более 7 процентов избирателей

16 декабря 2010 09:03
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В Беларуси продолжается досрочное голосование.

Наибольшую активность проявили в Витебской, Могилевской и Гродненской областях. Как отметили в ЦИК,  в досрочном голосовании   преимущественно участвуют люди старшего поколения и студенчество. Кампания проходит спокойно, нарушений избирательного законодательства не фиксируется, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, за пределами Беларуси на участках уже побывали 9 процентов избирателей. Напомним, те, кто не смогут придти проголосовать в основной день выборов, могут это сделать по 18-е декабря включительно с 10 до 14 и с 16 до 19 часов. При себе необходимо иметь паспорт или один из заменяющих его документов.

# общество

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