За два дня участие в выборах Президента Беларуси приняли более 7 процентов избирателей

В Беларуси продолжается досрочное голосование.

Наибольшую активность проявили в Витебской, Могилевской и Гродненской областях. Как отметили в ЦИК, в досрочном голосовании преимущественно участвуют люди старшего поколения и студенчество. Кампания проходит спокойно, нарушений избирательного законодательства не фиксируется, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, за пределами Беларуси на участках уже побывали 9 процентов избирателей. Напомним, те, кто не смогут придти проголосовать в основной день выборов, могут это сделать по 18-е декабря включительно с 10 до 14 и с 16 до 19 часов. При себе необходимо иметь паспорт или один из заменяющих его документов.