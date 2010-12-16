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Александр Лукашенко посетит Мирский замок, 20-летняя реставрация которого завершилась

16 декабря 2010 13:19
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Мирский замок сегодня перелистнёт очередную страницу в своей истории. Реставрационные работы, которые велись в музейном комплексе более 20 лет, завершены. 

Этот уникальный памятник архитектуры, соединивший в себе элементы готики, ренессанса и барокко был включён в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО 10 лет назад. Правда, после реставрационных работ в стиль добавились и атрибуты современной жизни:  конференц-зал, лифт, гостиница. Искусствоведы  считают, что обновлённый Мирский замок привлечёт большое количество туристов, и будет способствовать развитию туристической инфраструктуры  -  частных усадеб, ресторанов, отелей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Президент Александр Лукашенко сегодня в ходе рабочей поездки в Гродненскую область посетит замковый комплекс в городском поселке Мир. Главе государства доложат о выполнении его поручений по завершению реставрации замка. Сегодня же исторический комплекс  откроется для посетителей. На церемонию приглашено множество почетных гостей.

Мирский замок, 20-летняя реставрация которого завершилась
# общество # Лукашенко # Замки Беларуси

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