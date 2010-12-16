В Минске вручили именные свидетельства стипендиатам Президентского спортклуба

В этом году их получили 159 спортсменов, которые показали высокие результаты на чемпионатах мира и Европы.

В этот раз денежных выплат в полтора раза больше. Наград удостоены представители 31 вида спорта. Начиная от фристайла и заканчивая шахматистами.

Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»:

С каждым годом количество стипендиатов Президентского спортивного клуба существенно возрас тает, существенно возрастает и общий объем финансирования проекта. И это не просто вклад в развитие белорусского спорта. Мы верим, что это ваши инвестиции в ваши будущие и яркие победы во славу Беларуси.

В этом году наши спортсмены приняли участие более чем в 180 международных соревнованиях, завоевали 146 медалей, в том числе 47 золотых.

Выплата стипендий спортсменам и тренерам — один из масштабных проектов Президентского спортклуба. За пять лет именные свидетельства получили более 500 человек. Эти стипендии будут выплачиваться с января по декабрь 2011 года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кирилл Кручок, тренер по фристайлу:

Это весомый вклад в подготовку, которую они смогут направить на достижение наивысших результатов. Это хорошее подспорье.