Отремонтировали дороги на шести улицах. Как готовятся к «Дожинкам» в Узденском районе?

Новости Беларуси. С начала 2021 года в Узде дорожные службы обновили полотно на шести улицах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Недавно сдали покрытие на Энгельса и Павлюка Труса. Здесь привычную гравийку заменили на современный асфальт. Сейчас приводят в порядок обочины. К слову, дорожные службы обустраивают не только райцентр, но и малые населенные пункты. Так, в агрогородке Зеньковичи в преддверии районных «Дожинок» обновят асфальт на четырех улицах.

Николай Рацкевич, заместитель председателя Узденского райисполкома:

Каждый год при подготовке и праздновании нашего праздника «Дыжынкі» мы уделяем особое внимание тем агрогородкам, где будем их проводить. Это не только дороги и тротуары, но и жилфонд, объекты социальной сферы, школы, магазины. Мы все стараемся максимально привести в порядок, естественно, с привлечением местных жителей. В этом году они очень хорошо откликнулись, делают возле своих усадеб и благоустройство, и замену либо окраску ограждений.

Также дорожники уделят внимание пешеходным дорожкам. В ближайшее время в планах обновить шесть тротуаров.