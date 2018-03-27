Отработали ряд инновационных приемов. В Ульяновске завершились совместные учения Вооружённых Сил Беларуси и России

Новости Беларуси. В Ульяновске завершилось совместное учение подразделений сил спецопераций Беларуси и воздушно-десантных войск России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Ульяновске завершилось совместное учение подразделений сил спецопераций Беларуси и воздушно-десантных войск России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Союзники отработали ряд инновационных приемов при ведении миротворческой операции. Одним из самых ярких моментов учения стало высотное десантирование с использованием кислородного оборудования. Для таких прыжков необходима специальная подготовка: управление телом в свободном падении, а также прыжок с 50-килограммовыми грузовыми контейнерами под силу только мастерам парашютного дела. Всего же миссия у берегов Волги собрала около 500 человек.
Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций:
Тот опыт, который в проведении данного мероприятия мы для себя почерпнули, – думаю, это дает нам только плюс. Сейчас мы его осмыслим, внесем некоторые коррективы в планы подготовки. И как дополнительным разделом – что десантно-штурмовая, что воздушно-десантная бригада – на определенных этапах будут заниматься данной тематикой.