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Отработали ряд инновационных приемов. В Ульяновске завершились совместные учения Вооружённых Сил Беларуси и России

27 марта 2018 07:26
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Новости Беларуси. В Ульяновске завершилось совместное учение подразделений сил спецопераций Беларуси и воздушно-десантных войск России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отработали ряд инновационных приемов. В Ульяновске завершились совместные учения Вооружённых Сил Беларуси и России-1

Союзники отработали ряд инновационных приемов при ведении миротворческой операции. Одним из самых ярких моментов учения стало высотное десантирование с использованием кислородного оборудования. Для таких прыжков необходима специальная подготовка: управление телом в свободном падении, а также прыжок с 50-килограммовыми грузовыми контейнерами под силу только мастерам парашютного дела. Всего же миссия у берегов Волги собрала около 500 человек.

Отработали ряд инновационных приемов. В Ульяновске завершились совместные учения Вооружённых Сил Беларуси и России-4

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций:
Тот опыт, который в проведении данного мероприятия мы для себя почерпнули, – думаю, это дает нам только плюс. Сейчас мы его осмыслим, внесем некоторые коррективы в планы подготовки. И как дополнительным разделом – что десантно-штурмовая, что воздушно-десантная бригада – на определенных этапах будут заниматься данной тематикой.

Отработали ряд инновационных приемов. В Ульяновске завершились совместные учения Вооружённых Сил Беларуси и России-7

Отработали ряд инновационных приемов. В Ульяновске завершились совместные учения Вооружённых Сил Беларуси и России-9

# общество # Военные учения # Фотофакт # Вадим Денисенко

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