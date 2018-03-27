Отработали ряд инновационных приемов. В Ульяновске завершились совместные учения Вооружённых Сил Беларуси и России

Новости Беларуси. В Ульяновске завершилось совместное учение подразделений сил спецопераций Беларуси и воздушно-десантных войск России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Союзники отработали ряд инновационных приемов при ведении миротворческой операции. Одним из самых ярких моментов учения стало высотное десантирование с использованием кислородного оборудования. Для таких прыжков необходима специальная подготовка: управление телом в свободном падении, а также прыжок с 50-килограммовыми грузовыми контейнерами под силу только мастерам парашютного дела. Всего же миссия у берегов Волги собрала около 500 человек.