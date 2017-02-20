Отправили по распределению в другой город: обязан ли наниматель оплачивать жильё?

Новости Беларуси. Если по распределению отправили работать в другой город и приходится снимать квартиру. Обязан ли наниматель компенсировать затраты на наём жилья молодому специалисту? Об этом рассказали во время «Открытого разговора» на СТВ.

Елена Колеснёва, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Может, но не обязан. Так написано в положении о распределении. Если предусмотрено коллективным договором или каким-то другим локальным нормативным актом внутри организации, то возмещение идёт.

При условии, что заключён договор найма жилья.

Иван Ципко, правовой инспектор Совета Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»:

В дополнение могу сказать, что коллективными договорами организаций предусматриваются льготы, гарантии и для молодых специалистов в части найма жилья.

Молодым специалистам могут производиться доплаты в определённых суммах для найма.

Также в организациях есть жильё, общежития, которые предоставляются изначально для молодых специалистов. В контрактах работников могут также включаться именно эти нормы, где организация берёт на себя оплату на наём жилого помещения, в котором будет размещаться молодой специалист. Поэтому надо смотреть конкретную ситуацию. И надо отметить, что, если наниматель не смог создать этих условий, я думаю, что это можно рассматривать, как одно из оснований для перераспределения молодого специалиста.