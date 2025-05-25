Китай даёт Беларуси возможность вступать в конкуренцию с мировыми производителями – аналитик БИСИ
Великий Китай – наш всепогодный стратегический партнер. На неделе на переговорах во Дворце Независимости встречали вице-премьера Госсовета КНР. В нашей стране он был впервые. Стороны обменялись констатацией совместных успехов по многим направлениям. Лю Гочжун заявил о том, что наша страна для Китая – незаменимый друг. И это утверждение подкреплено фактами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сергей Вергейчик, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
За 2024 год двусторонний товарооборот превысил 8,5 миллиарда долларов. Это рекордный показатель. И он имеет устойчивую тенденцию к росту. По большинству товарных позиций мы, Беларусь и Китай, не являемся конкурентами. Китай, открывая рынок для белорусских товаров, предоставляет возможность вступать в открытую конкуренцию с ведущими мировыми производителями.
Анастасия Савиных, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Недавно мы запустили поезд Пекин-Минск. Следовать он будет 15 суток. Соответственно, это достаточно оперативная логистика между нашими странами. Это очень хорошая новость. Это поможет развитию и увеличению товарооборота. Состав консолидирует грузы из экономического треугольника Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй. Пекин – это столица Китая. Тяньцзинь — это крупный город. Хэбэй – это ведущая, примыкающая провинция, и общее население этого региона превышает 110 миллионов человек, что на порядок выше населения крупных европейских стран. Именно поэтому для нас данный регион будет очень перспективен с точки зрения продажи туда белорусской продукции, в том числе качественной пищевой белорусской продукции.