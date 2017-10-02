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Финалисты конкурса «Учитель года Беларуси» побывали с экскурсией во Дворце Независимости

02 октября 2017 20:21
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Новости Беларуси. Увидеть своими глазами. Это стало подарком к профессиональном празднику и подведению итогов национального конкурса «Учитель года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финалисты, а их около 60 человек, побывали сегодня в залах, в которых проходят важнейшие политические события не только страны, но и мирового значения.

Финалисты конкурса «Учитель года Беларуси» побывали с экскурсией во Дворце Независимости-1

Елена Сосновская, учитель ГУО «Средняя школа №1 Слуцка»:
Это замечательно, что каждый может сюда попасть. Первая экскурсия с моим классом будет непосредственно сюда.

Финалисты конкурса «Учитель года Беларуси» побывали с экскурсией во Дворце Независимости-3

Наталья Щеглова, учитель ГУО «Средняя школа № 31 Витебска»:
Это очень интересно и это нужно. Видеть залы, комнаты, где проходят такие важные события, это невероятно.

Финалисты конкурса «Учитель года Беларуси» побывали с экскурсией во Дворце Независимости-5

Александр Минов, учитель ГУО «Урицкая средняя школа»:
Мне кажется важно, как основное – это представлены достижения белорусского народа, поскольку строилось белорусским народом, было воплощено в национальный элемент. И это очень важно, на это стоит смотреть, стоит показывать детям.  

Финалисты конкурса «Учитель года Беларуси» побывали с экскурсией во Дворце Независимости-7

Среди финалистов конкурса «Учитель года» педагоги из разных уголков Беларуси. Сегодня они увидели также работы белорусского живописца Василия Пешкуна, которые выставлены в зале торжественных церемоний. Посетить Дворец Независимости действительно может любой желающий. И многие из гостей уже запланировали ещё раз побывать здесь с экскурсией – привести своих учеников и коллег.

# Учитель года # общество # Фотофакт

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