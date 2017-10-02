Финалисты конкурса «Учитель года Беларуси» побывали с экскурсией во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Увидеть своими глазами. Это стало подарком к профессиональном празднику и подведению итогов национального конкурса «Учитель года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финалисты, а их около 60 человек, побывали сегодня в залах, в которых проходят важнейшие политические события не только страны, но и мирового значения.

Елена Сосновская, учитель ГУО «Средняя школа №1 Слуцка»:

Это замечательно, что каждый может сюда попасть. Первая экскурсия с моим классом будет непосредственно сюда.

Наталья Щеглова, учитель ГУО «Средняя школа № 31 Витебска»:

Это очень интересно и это нужно. Видеть залы, комнаты, где проходят такие важные события, это невероятно.

Александр Минов, учитель ГУО «Урицкая средняя школа»:

Мне кажется важно, как основное – это представлены достижения белорусского народа, поскольку строилось белорусским народом, было воплощено в национальный элемент. И это очень важно, на это стоит смотреть, стоит показывать детям.