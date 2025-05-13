Откуда пошло название Лиозно? Рассказываем две популярные версии

Все путем! Выбрав Лиозно, вы точно не заблудитесь. Такого уникального названия не найдете на всем постсоветском пространстве, рассказали в программе «Путевка BY». Первая версия – топонимическая. В основе слово «лоза» или «лез», что означает низкое, поросшее лозой болотистое место. И правда, Лиозно расположено в низине, у реки Мошны.

Ольга Самущенко, директор Лиозненского военно-исторического музея:

Первое упоминание о нашем населенном пункте относится к 1593 году, именно тогда Лиозно встречается в архивных документах. Хотя сейчас найдены источники, которые говорят о том, что, скорее всего, люди поселились здесь гораздо раньше. В 2027-м мы будем праздновать 500-летие, потому что именно 500 лет назад в одном из документов, который говорил о праве наследования между местной знатью, упоминалось о том, что граница проходит по лезным землям.