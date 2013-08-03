Открытый чемпионат легавых собак «Горка-2013» проходит в Могилевской области

Новости Беларуси. Английский пойнтер, ирландский сеттер, немецкий дратхаар. В Беларуси проходит открытый чемпионат легавых собак «Горка-2013». Вот уже четвертый год местом его проведения становится берег Днепра в Могилевской области.

В конкурсе участвуют 43 собаки из Беларуси, России и Украины. Уровень мастерства в охоте на дичь определяет жюри международного класса. Эксперты должны оценить работу легавых по нескольким критериям. Во внимание берется не только верность и чутье псов, но и послушание. Важна даже скорость, с которой собака находит дичь.

Когда собака замедляет скорость и застывает в стойке, охотник знает, что перед ней птица. И только после того, когда хозяин даст команду, легавая поднимает ее на крыло.

Катерина Слижевская на состязания приехала из Питера. Эта хрупкая с виду женщина имеет большой питомник легавых собак. Постоянные выставки, состязания. Со своими любимцами заводчица объездила всю Европу. Особая гордость Катерины – редчайший представитель легавых – венгерская выжла. Рыжая красотка с экзотической кличкой Гуччи Киевские каштаны.

Екатерина Слижевская, участница открытого чемпионата легавых собак «Горка-2013» (Россия):

Эта порода уникальна своим характером, поведением, покладистостью. С ней начинающему охотнику, наверное, проще.

Легавые – добрейшие представители четвероногих – уверяют заводчики. И в деле им нет равных. Среди охотников даже бытует мнение: лучше иметь отличную легавую, чем хорошее ружье.

Александр Макаревич, участник открытого чемпионата легавых собак «Горка-2013» (Гомель):

Собаки наши – немецкие курцхаары. Порода очень красивая. Эта собака годовалая, а еще у меня есть взрослая, дипломированная. С молодой мы приехали попробовать, поиспытываться и, может, получить диплом.

В этих состязаниях участвуют только самые титулованные собаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Чумакина, главный специалист по кинологической работе Республиканского совета Белорусского общества охотников и рыболовов:

Самое важное, что более 30 лет к нам, в Беларусь, приезжают лучшие легавые собаки из России, Украины, Беларуси, Польши, Финляндии, Литвы, Латвии. Мы этому очень рады. Раз люди ездят сюда и очень любят наше мероприятие, значит мы делаем все правильно.

Собака, получившая приз победителя, сразу же переходит в разряд «супер». Этот титул дает ей и хозяину заслуженное уважение. Ну, и, конечно, повышает престиж среди охотников. Состязания в Горках можно также назвать и учебными. Ведь независимо от профессионализма и знаний никогда не будет лишним перенять опыт у «коллег».