«Отец проработал на заводе 35 лет». История семьи, в которой на БелАЗе трудятся поколениями

О развитии машиностроения в Беларуси рассказали в проекте СТВ «Свой путь». Эти машины так и называют – кормильцы. Они обеспечивают хлебом сотни миллионов людей по всему миру.

Евгений Ероховец – заместитель начальника цеха, где собирают самые большие авто в мире. Его отец отработал здесь три десятка лет.

Евгений Ероховец, заместитель начальника цеха сборки, испытаний автомобилей и тягачей ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг»:

Стабильность чувствовалась однозначно, потому что, конечно, дает большие гарантии: и в плане жилплощади, и какие-то другие. Отец проработал на заводе 35 лет. Ровесник независимости Евгений Ероховец в те годы сам только-только становился на ноги. А ведь первый карьерный самосвал сошел с конвейера автомобильного завода еще в 1961-м.

На предприятии вдруг чуть было не произошла финансовая катастрофа. Герой Беларуси Павел Мариев, который в те годы был гендиректором, вспоминает: судьба завода висела на волоске.

Павел Мариев, генеральный директор ОАО «БелАЗ» (1992-2007 гг.), Герой Беларуси:

Не проходили платежи, не проходили деньги. Если мы даже договаривались с кем-то (в России, в Узбекистане, в других местах) о продажах своих самосвалов, то не знали, как деньги друг другу перечислить. Часто мне задавали вопрос: «Зачем твой завод?» Приходилось защищать. Отвечал: «Налоги плачу, товарищи».

Сегодня это уже история. А вот реальность – самый большой в мире карьерный самосвал. Грузоподъемность махины – 450 тонн. Каждый третий такой гигант на планете – наш. Вадим Щеглов, СТВ:

Для вас что сегодня предприятие?