Отдых мечты в Тунисе с «Евроопт»: впечатления удачливых туристов

Жемчужина Северной Африки – Тунис. Превосходные белые пляжи, фантастическая по своим целебным свойствам талассотерапия, а также богатая экскурсионная программа привлекают путешественников со всего мира. А теперь возможность узнать эту экзотическую африканскую страну с французским прошлым получили и 80 везунчиков 33-го тура игры «Удача в придачу!» . И пока лето в Беларуси, прямо скажем, не радует погодой, в далеком Тунисе температура воздуха не опускается ниже 35 градусов, солнце нежно ласкает за плечи, и нет ни намека на дождь. Так и тянет окунуться в море!

За оздоровительными процедурами с использованием даров моря, а это и морская глина, водоросли и травы, эфирные масла, сюда едут туристы со всех уголков земли. Ведь такие релакс-сеансы позволяют избавиться от артрита, артроза и ревматизма, улучшить кровообращение и состояние кожи, похудеть, забыть о стрессе и даже о вредных привычках. И у счастливых белорусов была прекрасная возможность в этом убедиться лично!

Удивил «Евроопт» везунчиков и экскурсией в богатый историческими памятниками город-порт Сусс на средиземноморском побережье Туниса. Это третий по величине город страны, в котором проживает более 270 тыс. человек. А старая часть города – медина – является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. Покупатели «Евроопт» с любопытством рассматривали работы периода I-VI веков, гуляя по археологическому музею, где собрана богатейшая коллекция мозаики римского и византийского периодов.

Но самые необычайные впечатления белорусам подарила, конечно же, медина Сусса, окруженная отлично сохранившейся крепостной стеной, на территории которой развернулись старинные мечети, башни, рынок и катакомбы.

Сказку с восточным колоритом «1000 и 1 ночь» читали все, а вот везунчики от «Евроопт» буквально в ней побывали. Роскошные палантины и платья, причудливая обувь с длинными носами, искусно расписанная керамика и изящные украшения из серебра и золота …Восточный базар ослеплял своим разнообразием. Манили коктейлем ароматов и восточные сладости из орехов и гранатовых зерен, халва и рахат-лукум. И, конечно, знаменитые тунисские финики – золотистые, с полупрозрачной сахарной мякотью, сквозь которую просвечивается косточка. А еще высококачественное оливковое масло и пикантные специи… Словом, остаться без сувениров было практически невозможно

За неделю белорусы успели так много! Вдоволь накупаться в море и попробовать водный экстрим, оздоровиться и помолодеть с помощью целебных процедур талассотерапии, купить сувениры, а кто-то даже посетил Сахару… И все без исключения в этой поездке стали чуточку счастливее. Ведь, для большинства из удачливых туристов шанс взглянуть на всю эту красоту не через голубые экраны, а вживую, своими глазами выпал только лишь благодаря «Евроопт»!