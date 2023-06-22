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«Отдельным неймётся на внешних контурах». В Парке Челюскинцев почтили память погибших от рук фашистов

22 июня 2023 13:42
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Новости Беларуси. Память погибших во время войны сегодня, 22 июня, почтили в Минске у мемориала «Скорбящая мать» на братской могиле в парке Челюскинцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Отдельным неймётся на внешних контурах». В Парке Челюскинцев почтили память погибших от рук фашистов-1

Он напоминает о судьбах 10 тысяч человек, которые упокоились в этой земле от рук немецко-фашистских захватчиков.

«Отдельным неймётся на внешних контурах». В Парке Челюскинцев почтили память погибших от рук фашистов-4

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Казалось бы, все давным-давно должны были извлечь уроки страшной, самой кровопролитной войны в истории человечества. К сожалению большому, нет, так не происходит. Потому что отдельным неймется на внешних контурах. Опять начинается все по-новому. И вот только вместе, только сохраняя великую память и передавая ее память нашим молодым людям, мы можем и должны сохранить мир и спокойствие на нашем прекрасном клочке земли.

«Отдельным неймётся на внешних контурах». В Парке Челюскинцев почтили память погибших от рук фашистов-7

В Минске общегородской митинг-реквием в этот памятный пройдет у монумента «Врата памяти» на территории мемориального комплекса «Тростенец». Начало запланировано на 22:00.

# Великая Отечественная война # общество # Анатолий Маркевич # Фотофакт

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