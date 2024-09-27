Прямой эфир

Рыженков встретился с главой МИД Венгрии

27 сентября 2024 10:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Министр иностранных дел Беларуси провел ряд встреч с коллегами на полях Генассамблеи ООН. Наша делегация, возглавляет которую Максим Рыженков, продолжает работу в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рыженков встретился с главой МИД Венгрии-2

Накануне глава МИД встретился с государственным министром иностранных дел Катара. Речь шла о перспективах сотрудничества сторон в гуманитарных областях. Не менее продуктивными стали переговоры с коллегой из Венгрии. Стороны обсудили двусторонние проекты, ситуацию в Украине, энергетику, сельское хозяйство и спорт, а также сошлись во мнении о недопустимости незаконных санкций. 

Наращивание двустороннего товарооборота также стало темой дискуссии с коллегами из ОАЭ. Стороны обсудили график двусторонних визитов, инвестиционное взаимодействие и проекты в сфере высоких технологий. 

Основные усилия белорусской делегации на сессии Генассамблеи ООН направлены на продвижение идей многополярного мира, консолидации стран, которые выступают за справедливый порядок и соблюдение национальных интересов всех государств. Ожидается выступление Максима Рыженкова на общеполитической дискуссии. 

# Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
Президенту показали научные достижения технических вузов Беларуси
27 сентября 2024 10:48

Президенту показали научные достижения технических вузов Беларуси

Лукашенко: потеряв суверенитет, можно стать рабочей силой транснационального бизнеса
27 сентября 2024 10:42

Лукашенко: потеряв суверенитет, можно стать рабочей силой транснационального бизнеса

Дзиодзина: Зеленский не настроен решать украинский вопрос путём мирного диалога
27 сентября 2024 09:11

Дзиодзина: Зеленский не настроен решать украинский вопрос путём мирного диалога