Рыженков встретился с главой МИД Венгрии

Министр иностранных дел Беларуси провел ряд встреч с коллегами на полях Генассамблеи ООН. Наша делегация, возглавляет которую Максим Рыженков, продолжает работу в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне глава МИД встретился с государственным министром иностранных дел Катара. Речь шла о перспективах сотрудничества сторон в гуманитарных областях. Не менее продуктивными стали переговоры с коллегой из Венгрии. Стороны обсудили двусторонние проекты, ситуацию в Украине, энергетику, сельское хозяйство и спорт, а также сошлись во мнении о недопустимости незаконных санкций.

Наращивание двустороннего товарооборота также стало темой дискуссии с коллегами из ОАЭ. Стороны обсудили график двусторонних визитов, инвестиционное взаимодействие и проекты в сфере высоких технологий.

Основные усилия белорусской делегации на сессии Генассамблеи ООН направлены на продвижение идей многополярного мира, консолидации стран, которые выступают за справедливый порядок и соблюдение национальных интересов всех государств. Ожидается выступление Максима Рыженкова на общеполитической дискуссии.