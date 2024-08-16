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От выставки техники до викторин – в «Минск-Арене» отметили юбилей столичной милиции

16 августа 2024 17:22
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80 лет со дня образования – отмечает минская милиция. В честь юбилея в белорусской столице прошла целая серия мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От выставки техники до викторин – в «Минск-Арене» отметили юбилей столичной милиции-2

Благодарность за вклад в сохранение порядка и безопасности на белорусской земле министр внутренних дел выразил всем сотрудникам минской милиции. На площади Государственного флага состоялся торжественный гарнизонный инструктаж. Иван Кубраков вручил награды отличившимся сотрудникам и ветеранам. Свой праздник правоохранители разделили со всеми минчанами.

От выставки техники до викторин – в «Минск-Арене» отметили юбилей столичной милиции-4

На площадке у «Минск-Арены» для гостей подготовили множество активностей: от выставки техники до викторин и катания на электромобилях. Конный патруль привел в восторг даже взрослых. Не оставили равнодушными зрителей и показательные выступления различных подразделений. Традиционный интерес вызывает площадка ОМОНа, где подростки увлеченно примеряют экипировку и рассматривают разные виды вооружения. Аншлаг наблюдается и на локации ГАИ.

От выставки техники до викторин – в «Минск-Арене» отметили юбилей столичной милиции-6

Мне очень все нравится. Делаю фотографии, здесь есть роботы. Уже гладила милицейскую собаку. Здесь очень мне нравится, много чего интересного.

Я хочу очень сильно поблагодарить нашу милицию. Они помогают нам сохранять безопасность в городе.

От выставки техники до викторин – в «Минск-Арене» отметили юбилей столичной милиции-8

Ярким завершающим аккордом праздника для правоохранителей стал масштабный концерт в «Минск-Арене», посвященный 80-летию со дня образования минской милиции.

# Иван Кубраков # Милиция Беларуси

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