Новые факультативы, предметы и учебники – рассказываем, какие новшества ждут школьников с 1 сентября

Новинки образовательной программы. С 1 сентября в школах Беларуси вводятся три новых учебных пособия, которые направлены на расширение знаний и навыков учащихся. Также появится свыше 40 учебно-методических комплексов для проведения факультативных занятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современная система школьного образования – мобильна, требует постоянного роста и развития. Поэтому, пожалуй, так часто в нашем обществе звучит вопрос: как и чему учить детей? В Беларуси в школьную программу регулярно внедряются свежие и актуальные решения. Так, уже с 1 сентября все 10-классники начнут изучать новую интегрированную дисциплину – «История Беларуси в контексте всемирной истории». Она поможет школьникам лучше понимать взаимосвязи событий прошлых лет. Академия образования подготовила для этого новый учебник.

В программе появятся и другие новинки: для 9-х классов – «Допризывная и медицинская подготовка», а для 2-х классов – «Основы безопасности жизнедеятельности». Все учебные материалы успешно прошли апробацию в 14 школах еще в прошлом году.

Кроме новых изданий, свыше 20 книг переизданы. Особое внимание уделили иллюстративному материалу. В приоритете белорусская национальная колористика. Воспитательный потенциал усилили за счет увеличения текстов и заданий, отражающих достижение нашей страны в различных сферах. Улучшили также навигацию и структуру учебников.

Людмила Романовская, начальник методического центра Академии образования:

Мы заодно пересмотрели подход к использованию шрифтовых выделений. Теперь в переизданных учебниках полужирный курсив будет использоваться только для тех терминов и понятий, которые обязательны для запоминания. Для того, чтобы избежать ситуаций, при которых, при выполнении домашнего задания мама, папа, дедушка, бабушка открывают учебник и говорят: ты должен знать наизусть вот отсюда до сюда. Теперь все понимают, об этом написано во вступительной статье «Как работать с учебным пособием». Не надо заучивать учебник наизусть.

От финансовой грамотности до медийной осведомленности молодежи. 46 новых учебно-методических комплексов для проведения факультативов разработали в Академии образования. Например, не потеряться в эпоху фейков и мейнстримов, а также защитить себя от кибербуллинга школьникам теперь поможет факультативное занятие «Человек в мире медиа».

Ольга Зеленко, проректор по научной работе Академии образования:

Факультативные занятия – мы называем это вариативный компонент содержания образования – это очень важный компонент, который позволяет человеку максимально самореализоваться в жизни, удовлетворить свои познавательные интересы, развивать свои творческие способности. Новые факультативные занятия мы рассматриваем как очень важную педагогическую инвестицию. Это инвестиция и в будущее нашего образования, и в будущее нашей страны.