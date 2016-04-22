От текстиля до IT-технологий – Брестская область презентует свой инвестиционный потенциал

Новости Беларуси. От предметов ремесла до высоких технологий. В Бресте проходит международный форум деловых контактов. Свою продукцию, услуги и идеи для иностранных инвесторов представили больше сотни предприятий.

Антон Любохинец, студент Брестского государственного технического университета:

Человек надевает его на руку как браслет. Если перед ним есть какое-то препятствие, он начинает вибрировать. Чем ближе мы подходим к препятствию, тем сильнее вибрация.

В перспективе это уникальное приспособление для слепых, заменяющее трость и навигатор, может завоевать как западный, так и восточный рынки.

Антон Любохинец, студент Брестского государственного технического университета:

44 миллиона людей – это потенциальные клиенты, которые смогут купить это устройство и пользоваться им.

Помимо таких молодежных стартапов, товары и услуги больше 100 предприятий от продуктов питания и текстиля до сельского хозяйства и IT-технологий на первом подобном форуме инвестиционный потенциал региона представили в широчайшем объеме.

Михаил Серков, заместитель председателя Брестского облисполкома:

Мы работаем очень плотно. По пяти проектам договорились. Я думаю, что придем к какому-то результату. Кроме того, 14 проектов у нас сейчас в проработке.

Валерий Лабун, генеральный директор Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:

Не нужно зацикливаться на одном определенном рынке. Этого требует и глава государства, этого требует и наша сегодня экономика и жизнь. Поэтому сегодняшний форум – это то мероприятие, которое для Брестчины заложит фундамент развития именно многовекторной экономической политики.

Качество белорусской продукции оценили представители более 30 стран. Среди них как потенциальные, так и постоянные партнеры. Как выяснилось, товарооборот с ними по-прежнему имеет огромные резервы для роста.

Казимеж Здуновски, председатель правления Белорусско-польской торгово-промышленной палаты (Польша):

Товарооборот между Польшей и Беларусью сначала был 400 миллионов долларов. Теперь пришел почти к 3 миллиардам долларов. Это процесс. Это очень важно, что развивается.

Регион открыт к сотрудничеству. В 2016 году в одной только Брестской области планируют привлечь как минимум $60 млн иностранных инвестиций. Судя по первым месяцам, прошлогодний график превышен более чем в полтора раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Боярович, Петр Бутрим Станислав Пекарский