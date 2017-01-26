Прямая линия с председателем Минского городского Совета депутатов откроется 28 января

Новости Беларуси. Прямые телефонные линии продолжают работать в столице по единому графику. В субботу, 28 января, с 09.00 до 12.00 часов на связь с минчанами выйдет председатель Минского городского Совета депутатов Василий Панасюк.

Руководство районных администраций также готово компетентно ответить на ваши вопросы и быстрее решить проблемы, с которыми не удается разобраться самостоятельно. Номера прямых телефонных линий вы можете увидеть на видео, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.