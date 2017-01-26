Прямой эфир

Прямая линия с председателем Минского городского Совета депутатов откроется 28 января

26 января 2017 22:59
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Новости Беларуси.  Прямые телефонные линии продолжают работать в столице по единому графику.  В субботу, 28 января, с 09.00 до 12.00 часов на связь с минчанами выйдет председатель Минского городского Совета депутатов Василий Панасюк.

Руководство районных администраций также готово компетентно ответить на ваши вопросы и быстрее решить проблемы, с которыми не удается разобраться самостоятельно. Номера прямых телефонных линий вы можете увидеть на видео, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Мингорисполком

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