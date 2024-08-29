Головченко: у Беларуси и Псковской области есть все предпосылки для роста товарооборота
У Беларуси и Псковской области есть все предпосылки для роста товарооборота, заявил глава нашего правительства Роман Головченко на встрече с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас необходимо приложить максимум совместных усилий, чтобы сохранить набранные темпы и обеспечить соответствующий рост взаимной торговли по итогам года. Есть ряд перспективных направлений сотрудничества. Ожидаются очередные поставки в Псков белорусского пассажирского транспорта. Необходимо обеспечить и потребности российских аграриев в сельхозтехнике. В Пскове уже работают наши коммунальные машины. И на этом не стоит останавливаться в сфере ЖКХ у нас есть опыт строительства под ключ мусороперерабатывающих заводов. Предлагаются и другие перспективные совместные проекты.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Надо сосредоточить внимание именно на сфере промышленной кооперации. Задача у нас одна и та же с вами стоит – импортозамещение, локализация и технологическая независимость. Предприятия должны активнее работать друг с другом и фактически уже дальше смотреть вперед на те перспективные образцы продукции, которые будут востребованы уже 5 или 10 лет.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской области России:
Аудитория совместных российско-белорусских мероприятий за два года у нас выросла с 30 тысяч участников до 70 тысяч участников. Динамика серьезная и цифры внушительные. И во многом, конечно, это за счет участников из Витебской области. Поэтому я уверен, что наше сотрудничество будет только укрепляться. Благодарю за такое внимание к Псковской области на таком высоком уровне.
На встрече стороны подписали ряд двухсторонних документов. Среди них – соглашение между правительством Псковской области и Витебским облисполкомом о сотрудничестве в экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях. В Пскове сейчас проходят дни Витебской области. Центральной локацией стала выставка, где представлен весь потенциал – от продовольствия до промышленности.