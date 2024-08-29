Головченко: у Беларуси и Псковской области есть все предпосылки для роста товарооборота

У Беларуси и Псковской области есть все предпосылки для роста товарооборота, заявил глава нашего правительства Роман Головченко на встрече с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас необходимо приложить максимум совместных усилий, чтобы сохранить набранные темпы и обеспечить соответствующий рост взаимной торговли по итогам года. Есть ряд перспективных направлений сотрудничества. Ожидаются очередные поставки в Псков белорусского пассажирского транспорта. Необходимо обеспечить и потребности российских аграриев в сельхозтехнике. В Пскове уже работают наши коммунальные машины. И на этом не стоит останавливаться в сфере ЖКХ у нас есть опыт строительства под ключ мусороперерабатывающих заводов. Предлагаются и другие перспективные совместные проекты.