От нашего труда много что зависит. В Малоритском районе поздравили семейный экипаж-тысячник

Новости Беларуси. Работа в полях кипит от первых лучей солнца. Аграриям дорога каждая минута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время от времени уборку хлеба прерывают лишь на короткие чествования.

В Малоритском районе 28 июля поздравляли экипаж Бойко. Семейный тандем на полях сельхозпредприятия «Доропеевичи» трудится уже четвертый сезон – в 2021 году первыми в Малоритском районе они собрали 1 000 тонн зерна. Экипаж отца и сына и тандем братьев. ​Первых комбайнеров-тысячников поздравили в Гомельской области

Максим Бойко, помощник механизатора сельхозпредприятия «Доропеевичи»:

Мы чувствуем ответственность нашего труда, от нашего труда много что зависит: это как и экономические показатели нашего предприятия, так и показатели на общем фоне.