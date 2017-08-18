От инженерного дизайна до киберспорта: в учреждениях допобразования Беларуси появятся новые секции и кружки

Новости Беларуси. Информационные технологии становятся еще ближе для детей. «Инженерный дизайн», «Мобильная и промышленная робототехника», «3D-моделирование», «Киберспорт» – новые секции и кружки появятся в учреждениях дополнительного образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Технические дисциплины только в 2016 году выбрали более 35 тысяч школьников. Занятия платные. Месяц обучения в государственном центре родителям обходится в 40 рублей, в частном – в два раза дороже.