Покормить даже верблюда и медведя: посетители Минского зоопарка могут оставить еду для животных

Новости Беларуси. Угощение для медведя, верблюда и павлина. Поделится лакомствами с обитателями минского зоопарка может любой желающий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вкусные подарки для животных можно оставить на центральном входе. Больше всего подопечные зоопарка сейчас нуждаются в витаминах: сезонных фруктах, овощах и ягодах, зелени, семечках и грибах. Все продукты должны быть свежими и хорошего качества. Поделиться излишками своего урожая можно до 30 сентября.