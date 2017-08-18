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Покормить даже верблюда и медведя: посетители Минского зоопарка могут оставить еду для животных

18 августа 2017 05:54
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Новости Беларуси. Угощение для медведя, верблюда и павлина. Поделится лакомствами с обитателями минского зоопарка может любой желающий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покормить даже верблюда и медведя: посетители Минского зоопарка могут оставить еду для животных-1

Вкусные подарки для животных можно оставить на центральном входе. Больше всего подопечные зоопарка сейчас нуждаются в витаминах: сезонных фруктах, овощах и ягодах, зелени, семечках и грибах. Все продукты должны быть свежими и хорошего качества. Поделиться излишками своего урожая можно до 30 сентября.

# общество # Человек и животные

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