Дисциплина в полях – как военкомы проверяют аграриев в Могилевской области?

Президент не раз подчеркивал, что дисциплина – это фундамент суверенитета. И если на местах не могут поддерживать нужный уровень порядка, то армия как главный институт дисциплины может в этом помочь. Об этом сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На селекторе по уборочной глава государства заявил, что нерадивых сотрудников, которые срывают задачи на гражданке, будут отправлять в Вооруженные Силы. Меры нестандартные, но, как заявил Президент, не для того, чтобы кого-то запугать. Взаимосвязь здесь чисто экономическая.

Лукашенко: всех, кто «не умеет» работать, – в армию и на южную границу!

В разгар жатвы стране дорог каждый человек, поэтому традиционные меры наказания вроде арестов или увольнений неэффективны. Сейчас же ответственность будет измеряться не штрафами и выговорами, а реальной перспективой отправиться в окопы.