Дисциплина в полях – как военкомы проверяют аграриев в Могилевской области?
Президент не раз подчеркивал, что дисциплина – это фундамент суверенитета. И если на местах не могут поддерживать нужный уровень порядка, то армия как главный институт дисциплины может в этом помочь. Об этом сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На селекторе по уборочной глава государства заявил, что нерадивых сотрудников, которые срывают задачи на гражданке, будут отправлять в Вооруженные Силы. Меры нестандартные, но, как заявил Президент, не для того, чтобы кого-то запугать. Взаимосвязь здесь чисто экономическая.
Лукашенко: всех, кто «не умеет» работать, – в армию и на южную границу!
В разгар жатвы стране дорог каждый человек, поэтому традиционные меры наказания вроде арестов или увольнений неэффективны. Сейчас же ответственность будет измеряться не штрафами и выговорами, а реальной перспективой отправиться в окопы.
Юлия Мычка – об армейских порядках в сельском хозяйстве.
Глаза, я вижу, горят. Все нацелены только на положительный результат. У нас же нет в хозяйстве таких проблемных, нерадивых граждан, на которых стоит обратить особое внимание. Нету. Поэтому хозяйство крепко стоит на ногах. Поэтому только вперед, удачи. Главное – нацеленность основная на выполнение задач.
Задачи мирные, поля пшеничные – и это лучший сценарий на сегодня. Утренняя планерка на поле чаусского хозяйства с участием военкома области мотивирует. Объяснять визит людей в погонах на сельхозпредприятие не нужно. Громкое селекторное совещание по вопросам уборочной кампании аграрии обсуждают до сих пор.
Александр Павлюсев, механизатор сельхозпредприятия «Рудея Гранд»:
Конечно, смотрел. Дисциплина очень сильно нужна в поле, чтобы все были настроены на урожай. Чтобы коллектив хороший, сплоченный был.
Сергей Антипенко, исполняющий обязанности директора сельхозпредприятия «Рудея Гранд»:
Люди настроены нормально, адекватно всю эту ситуацию оценивают. То же они видели и по телевизору. Все стремятся быстрее, лучше и качественнее все это сделать.
Техника к работе готова. Механизаторы ждут отмашки агронома: после дождя зерно влажное, но старт совсем близко. На поле выйдут семь комбайнов – все исправны. Но такая ситуация далеко не везде. Военкомы уже посетили более 100 сельхозорганизаций региона. Есть и список потенциальных кандидатов с высокими шансами попасть на воинские сборы – в нем порядка 40 человек.
Максим Власов, военный комиссар Могилевской области:
Молва уже пошла, люди стали уже более серьезно относиться к выполнению своих обязанностей. И я скажу так: чем больше организаций посещаем, тем количество таких нерадивых граждан становится все меньше и меньше.
На полях хозяйства «Вихра» Мстиславского района армейский прядок не метафора, а реальность. В 2026 году так совпало, что на одном поле трудятся спасатели и военные. Одни – за штурвалами комбайнов, другие – на отвозке зерна.
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