Освоить 33 специальности: новые группы профобучения начала формировать минская служба занятости

Новости Беларуси. Новые группы профессионального обучения начала формировать столичная служба занятости. Уже с марта горожанам предлагают освоить 33 специальности. Среди них – бухгалтерия и логистика. Переквалифицироваться можно и на водителя троллейбуса, мастера по маникюру, печника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Тарасюк, начальник отдела организации обучения граждан управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

В процессе обучения мы выплачиваем стипендию. Обучение для безработного бесплатное. Но для него тоже есть определенные требования, которые он должен выполнять: посещать занятия, соблюдать режим, сдать по выходу квалификационный экзамен.

Наибольшей популярностью у минчан пользуется обучение на администратора, секретаря, электрогазосварщика. Кроме того, по пожеланиям работодателей, в 2017 году подготовят больше водителей трамвая и троллейбуса, дежурных аттракционов и игрового оборудования, контролеров-кассиров и продавцов.