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Остановка работы РНПЦ детской онкологии в Минске: правда или фейк?

17 ноября 2020 19:54
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Новости Беларуси. В очередной раз Telegram-каналы выдают желаемое за действительное. На этот раз в их прицеле оказались врачи РНПЦ детской онкологии в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мол, утром 17 ноября работа операционного блока была остановлена. Наша съемочная группа незамедлительно выехала на место, чтобы из первых уст узнать обстановку.

Остановка работы РНПЦ детской онкологии в Минске: правда или фейк?-1

Эпидемиологическая ситуация в центре и в самом деле непростая. На больничный из-за COVID-19 одновременно ушли три операционные сестры. Заболел и один из хирургов. Тем не менее, имеющихся сил вполне достаточно, чтобы оперативно оказывать необходимую медицинскую помощь.

Остановка работы РНПЦ детской онкологии в Минске: правда или фейк?-4

Сергей Назарук, и.о. заведующего операционным блоком РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
У нас есть, как и в других клиниках, определенные потери по персоналу, но они не критичны. Насчет той ситуации, которая произошла сегодня утром – мы сами с удивлением узнали, что наш оперблок закрыт, хотя уже собирались идти в операционную. На самом деле это, конечно же, не соответствует никакой действительности. Оперблок работает в обычном режиме. Из четырех ведущих хирургов центра работают трое. И у нас есть еще молодые врачи.

Остановка работы РНПЦ детской онкологии в Минске: правда или фейк?-7

К слову, 17 ноября в РНПЦ провели две операции. При этом врачи подчеркивают: если ситуация осложнится, есть вариант привлечения операционных сестер из других медучреждений.

# Учреждения здравоохранения # общество # Сергей Назарук # Фотофакт

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