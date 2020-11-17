Остановка работы РНПЦ детской онкологии в Минске: правда или фейк?

Новости Беларуси. В очередной раз Telegram-каналы выдают желаемое за действительное. На этот раз в их прицеле оказались врачи РНПЦ детской онкологии в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мол, утром 17 ноября работа операционного блока была остановлена. Наша съемочная группа незамедлительно выехала на место, чтобы из первых уст узнать обстановку.

Эпидемиологическая ситуация в центре и в самом деле непростая. На больничный из-за COVID-19 одновременно ушли три операционные сестры. Заболел и один из хирургов. Тем не менее, имеющихся сил вполне достаточно, чтобы оперативно оказывать необходимую медицинскую помощь.

Сергей Назарук, и.о. заведующего операционным блоком РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

У нас есть, как и в других клиниках, определенные потери по персоналу, но они не критичны. Насчет той ситуации, которая произошла сегодня утром – мы сами с удивлением узнали, что наш оперблок закрыт, хотя уже собирались идти в операционную. На самом деле это, конечно же, не соответствует никакой действительности. Оперблок работает в обычном режиме. Из четырех ведущих хирургов центра работают трое. И у нас есть еще молодые врачи.