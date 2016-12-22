Особенный Дед Мороз: в Заводском районе поздравили на языке жестов

Новости Беларуси. Новогодний огонек с сурдопереводом 22 декабря состоялся в Заводском районе. Тех, кто плохо слышит, но с чуткостью улавливает каждое мгновение общения, Дед Мороз и Снегурочка поздравили на языке жестов.

Сказочные персонажи припасли для каждого участника торжества сувениры и подарки. Такое представление точно никого не оставило равнодушным, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инна Баласанян, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Заводского района»:

Из-за того, что у нас Дед Мороз со знанием жестовой речи, он уже сам особенный. Мероприятие, которое сегодня проходит – это чествование Нового года, победителей и участников районных конкурсов.