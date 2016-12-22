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Бесплатно ездить в метро по пенсионному удостоверению можно до 24 декабря

22 декабря 2016 17:25
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Новости Беларуси. Бесплатный проезд в метро по пенсионному удостоверению. Такой бонус на время проведения выставки-ярмарки «50 плюс» предоставил минский метрополитен.

Акция продлится весь период проведения мероприятия – до 24 декабря.

Социальная выставка для людей элегантного возраста проходит в столичном Дворце искусства. Посетители могут проконсультироваться у юристов и психологов, послушать лекции известных врачей, принять участие в оздоровительных мастер-классах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любители активного образа жизни найдут информацию об экскурсиях, работе тренажерных залов и бассейнов.

# общество # Выставки в Минске

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