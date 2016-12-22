Александр Лукашенко: мы строим дорогу в два-три раза дешевле, чем наши соседи

Новости Беларуси. 160 километров вокруг Минска. На МКАД-2 22 декабря официально дан старт автомобильному движению. В торжественной церемонии принял участие Президент Беларуси. После завершения строительных работ открыт новый участок магистрали, который соединяет трассы на Гродно и Брест.

Таким образом, вторая кольцевая стала полноценной многополосной дорогой, отвечающей всем современным требованиям. Помимо комфортного передвижения, в ней еще заложен и большой транзитный потенциал. Кроме того, это положительно скажется на экологической обстановке Минска, развитии городов-спутников и всего столичного региона в целом, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Сегодня бетонное автокольцо вокруг Минска сомкнулось. Глава государства открыл движение по новой уникальной трассе. Здесь собрались и те, кто два года укладывал 90 км цементобетонного покрытия, которое прослужит четверть века. Вторая кольцевая может считаться главной дорожной стройкой Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В свое время планировали эту дорогу строить с 2011 по 2017 годы. Мною было принято решение построить один кусок за год и второй кусок за год. Тогда даже министр наш не верил, что мы это можем сделать. А губернатор вообще сомневался, что эта дорога будет. Мы напряглись и сделали один кусок за год, еще один – за год. За два года получили прекрасную дорогу.

Как проект МКАД-2 решил сразу несколько проблем. Освоены новые технологии, которые в перспективе можно даже экспортировать. У наших дорожных строителей уже есть выигранные подряды.

Александр Лукашенко:

Для меня важно было сохранить трудовые коллективы и чтобы наши строительные тресты получили работу. Работу за эти европейские или мировые деньги. Молодцы, выиграли конкурс. Но, если бы мы не построили эту дорогу, мы бы не имели этого подряда. А сейчас мы и заказчики, и подрядчики, потому что у нас есть опыт в строительстве. На уровне Всемирного банка признали, что мы строим дорогу в два-три раза дешевле, чем наши соседи. На этой дороге никто ничего не украл. Цена нормальная. Стоимость нормальная строительства подобных дорог. Мы бум такие дороги строить с бетонным покрытием. Они примерно по стоимости, как асфальт, а содержание в 2-3 раза дешевле.

Эта современная магистраль помогла и белорусским цементным заводам с заказами. Несколько сотен тысяч тонн цемента, когда рынок был переполнен предложениями, дорого стоит. Примерная цена МКАД-2 – около 300 млн долларов, где-то по 3 миллиона за километр. Трасса вдвое дольше прослужит, чем асфальтная. На ремонт тоже меньше затрат. Проработана и экономическая судьба второй кольцевой. Дорога станет транспортным каркасом для развития городов-спутников и всей Минской области.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

8 инвестиционных площадок, это площадки не мелкие. Там есть и торговые объекты крупные и логистические центры. Эффекты достигаются непрямой окупаемостью.

Николай Метлицкий за рулем 34 года. В трудовой – всего одна запись. Он прекрасно помнит, какими были дороги, когда он вышел в свой первый рейс. То, что было и что есть сегодня – это земля и небо. Теперь дважды в неделю он пересекает на своем автобусе всю Беларусь с юго-востока на северо-запад. Рейс Гомель – Вильнюс проходит через столицу страны, и водитель прекрасно знает, насколько важна кольцевая дорога у крупного города.

Николай Метлицкий, водитель Автобусного парка №1 ОАО «Гомельоблавтотранс»:

При подъезде к большому городу создаются пробки, неудобства для водителей. Второе кольцо для Минска необходимо.

Валентин Борисенко, директор Автобусного парка №1 ОАО «Гомельоблавтотранс»:

Нас радует то, что со стороны главы государства особое внимание уделяется реконструкции и строительству новых автомобильных дорог. Это повлияет на качество услуг населению. Учитывая то, что мы осуществляем не только пассажирские перевозки, а также и грузовые перевозки.

Президент опробовал новую трассу на пассажирском автобусе. Доехали до развязки с дорогой на Гродно. В ближайшие два года планируется выполнить и ее реконструкцию. Во время дороги на МКАД-2 основной пейзаж – простор. Но это пока. Запланировано поле работы. Предприятиям предлагается организовывать производства, открывать филиала, склады. Экономически это пока целесообразнее, чем в Минске.

Евгений Горин, СТВ:

Для автомобилистов вторая кольцевая как подарок к новому году. Бетонное кольцо вокруг Минска получилось широким, красивым и надежным. Транспортники предполагают, что интенсивность движения по новой кольцевой в первое время составит 4,5 тысячи автомобилей в сутки. Но эта цифра будет расти. Бетонка разгрузит старенькую МКАД, по некоторым участкам которой ежесуточно проносится 100 тысяч автомобилей.

Транспортники рассчитывают, что значительная часть грузового потока с первой кольцевой переместится сюда. Это улучшит экологическую обстановку столицы. Автолюбители уже могут опробовать МКАД -2. Но зимой скорость на новых участках ограничат до 70 км/ч. Потому что в первый год на бетонке запрещено применять противогололедные материалы. А вот на километрах, сданных в прошлом году, можно будет прокатиться с ветерком – до 120 км/ч.

Год назад стали доступны 47 километров второй кольцевой. На участке от автомобильной дороги Р28 Минск – Молодечно – Нарочь до автомобильной дороги М6 Минск – Гродно. А 22 декабря открыли участок, соединяющий гродненское и брестское шоссе. Вместе с существующими трассами М1/Е30, М2 и Р80 общая протяженность МКАД 2 – 160 км.

Львиная доля – 90 км – дорога первой категории из цементобетона. Две полосы в каждую сторону. Мосты, путепроводы, ограждения, предотвращающие лобовое столкновение. У жилых застроек – звуковые экраны.

Сергей Румас, председатель правления Банка развития Республики Беларусь:

Наша основная задача – это финансирование крупных проектов, которые оказывают влияние на экономику страны. Поэтому те условия, которые мы предложили по белорусским рублям и по валюте не могли быть предложены другими коммерческими банками, цель которых – прибыль.

МКАД-2 позволяет направить транзитные потоки со всех трансевропейский коридоров в обход Минска. Она объединяет Север и Юг, Запад и Восток. Планируется, что дорога первой категории появится от Орши до Витебска. Кроме того, началась реализация пилотного проекта по реконструкции автодороги М10 граница России (Селище) – Гомель – Кобрин.

Александр Лукашенко:

Вы знаете, в Украине проблемы. Весь поток, который шел с Востока на Запад и обратно, пошел через Беларусь. Через Гомель, через Полесье на Брест есть маленькая узкая дорожка. Мы должны построить примерно такую же дорогу, перехватив поток из Шанхая, из Китая, через Казахстан, Россию, Брянск и на Брест выйти, взять и это направление. Это большие деньги. Сегодня – транзит, потому что за дороги платят, а завтра это будут очень большие деньги. Если бы мы сегодня брали деньги, как в Европе платят за дороги, мы бы, наверное, меньше проблем имели в стране вообще. Но это надо делать постепенно, потихонечку. Мы будем вводить плату для транзитных иностранных перевозок, белорусов будем щадить. Они пошлины платят. И за эти пошлины, мы договорились, будем уже в будущем году делать акцент на строительстве местных дорог.

Чтобы транзитно-транспортная сфера оставалась одним из основных источников поступления валюты в страну, ее нужно постоянно развивать. За прошлую пятилетку в Беларуси на 500 км увеличена протяженность дорог общего пользования. А модернизировано более 600 км основных автомобильных дорог.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь