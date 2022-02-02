«Ощущение, что они над тобой прикалываются». Что говорит водитель, который несколько дней вынужден ждать выезда в Евросоюз?

Новости Беларуси. Свыше 4 000 грузовиков скопились на границе Беларуси с Евросоюзом. Заторы только растут, а водителям приходится проводить в ожидании больше пяти суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самое загруженное – литовское направление, а самый, можно сказать, «стоящий» пункт пропуска – на польском («Берестовица» – «Бобровники»). Он не рассчитан на такой грузопоток, ведь есть более крупный («Брузги» – «Кузница»), но его поляки в одностороннем порядке закрыли. Среднее время ожидания – от четырех до пяти дней, сидя в кабине. Водители заметно нервничают, то и дело обсуждают ситуацию по рациям. Сетуют, что после оформления на белорусской таможне стоять придется еще и в терминале – польские службы не впускают.

Александр Журавлев, водитель:

Ребята, всем добрый день! Подскажите, сколько время ожидания в белорусском терминале в сторону Польши?

– 4,30. Александр Журавлев – водитель-международник со стажем. Признается, раньше за день пересекал границу в пункте пропуска «Берестовица» – «Бобровники», сейчас стоит с выходных. Изменилось не только время ожидания. Александр Журавлев:

Сейчас к ним приезжаешь, и такое ощущение, что они над тобой прикалываются. Хорошо, берешь документы, едешь туда.

Перевозчики здесь из стран СНГ и Евросоюза. Простой на границе грозит штрафами за неустойку. Товары вовремя не приезжают в организации и на предприятия, а для водителей сутки в очередях – это потеря заработка, ведь рейсов в месяц становится меньше. Да и стоять без элементарных удобств малоприятно.