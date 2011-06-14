Оштрафованы 16 участников пикета у пункта пропуска на белорусско-польской границе «Брузги»

Судьи суда Гродненского района рассмотрели 13 июня 16 протоколов, составленных в отношении участников несанкционированного пикета у пункта пропуска на белорусско-польской границе «Брузги».

По информации старшего помощника прокурора Гродненской области Вячеслава Игнатика, 15 участников акции оштрафованы по статье 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия или пикетирования) и 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) Кодекса об административных правонарушениях на 70-80 базовых величин. Это составляет 2 450 000 - 2 800 000 рублей.



Один из задержанных оштрафован только по ст. 23.4 КоАП на 25 базовых величин - 875 000 рублей.



Большинство из оштрафованных уже выплатило штрафы, чтобы не быть должниками и иметь возможность выезжать за границу, сообщает ctv.by.

Около 200 человек накануне перекрыли погранпереход «Брузги» на белорусско-польской границе