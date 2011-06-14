Близнец Владимира Путина работает в белорусском райисполкоме

Белорусский Путин — заведующий отделом спорта Ляховичского райисполкома (Брестская область) Георгий Борисевич. Георгия Брониславовича с Владимиром Владимировичем спутать очень просто. Приблизительно одинакового роста, оба воспитывают двух дочерей и к тому же оба дзюдоисты! Белорусский Путин, кстати, в этом виде спорта становился чемпионом Европы. Сейчас работает тренером, один из его воспитанников участвовал в первенстве мира, сообщает газета «Рэспубліка».

Георгий Борисевич, близнец Путина:

Я много езжу по России, и где бы ни доводилось бывать, везде замечают нашу схожесть с премьером. У нас ведь походка, жесты и мимика похожи — эту общую культуру движения сформировало дзюдо. Мы с Путиным, кстати, в одних соревнованиях участвовали. Правда, друг с другом бороться не довелось. А первым, кто из путинского окружения заметил нашу схожесть, был его личный тренер по дзюдо Анатолий Рахлин. Россияне часто просят спародировать Путина, и я начинаю: «С Бушем спорили на даче, у кого премьер богаче». Эту фразу я когда-то в КВН услышал. Друзья постоянно подшучивают, недавно пообещали, что подарят лабрадора, как у Путина. Главное, чтобы не тигрицу! Помню еще случай: как-то в Крыму мне подарили статуэтку Владимира Владимировича и сказали, что лепили ее с меня.